تخليداً لمسيرتها.. منزل أم كلثوم يتحول إلى متحف - صور

وأكد المحافظ اللواء طارق مرزوق خلال جولة ميدانية أن المنزل سيحافظ على طابعه المعماري الأصيل، وسيواكب تطوير مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، مع إنشاء متحف يضم مقتنياتها ويقدّم تجربة ثقافية متكاملة للجمهور.
وعبرت أسرة أم كلثوم عن تقديرها للمبادرة، مشيرة إلى القيمة التاريخية والإنسانية للمنزل، وأكدت أن إرث كوكب الشرق ما زال حاضرًا بقوة بعد أكثر من خمسة عقود على رحيلها، حيث تستمر أغانيها في وجدان الأجيال وتحتفظ بمكانتها في ذاكرة الفن العربي.
