الخميس 2026-01-01 02:02 م

تخليداً لمسيرتها.. منزل أم كلثوم يتحول إلى متحف - صور

أم كلثوم
الخميس، 01-01-2026 01:19 م

الوكيل الإخباري-   تخطط محافظة الدقهلية لتحويل منزل أم كلثوم في قرية طماي الزهايرة إلى متحف ثقافي يخلّد مسيرتها الفنية ويصون إرثها الإبداعي، ليصبح مقصدًا لعشاق الفن العربي والسياحة الثقافية.

وأكد المحافظ اللواء طارق مرزوق خلال جولة ميدانية أن المنزل سيحافظ على طابعه المعماري الأصيل، وسيواكب تطوير مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، مع إنشاء متحف يضم مقتنياتها ويقدّم تجربة ثقافية متكاملة للجمهور.


وعبرت أسرة أم كلثوم عن تقديرها للمبادرة، مشيرة إلى القيمة التاريخية والإنسانية للمنزل، وأكدت أن إرث كوكب الشرق ما زال حاضرًا بقوة بعد أكثر من خمسة عقود على رحيلها، حيث تستمر أغانيها في وجدان الأجيال وتحتفظ بمكانتها في ذاكرة الفن العربي.

 


Image1_120261131738503951918.jpg

 

 


Image1_120261131814784131646.jpg 

 

  

24

 
 


