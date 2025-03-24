الإثنين 2025-03-24 01:18 م
 

تدافع جماهيري يهدد نجما شهيرا في مقهى شعبي والشرطة تتدخل في مصر (فيديو)

بربر
تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-    شهد حي "إمبابة" بالقاهرة مساء أمس حادثة فوضوية، عندما نظم الفنان أحمد العوضي احتفالاً جماهيرياً بمقهى شعبي للاحتفال بنجاح مسلسل "فهد البطل" وعرض الحلقة الجديدة من المسلسل. حيث تجمع العديد من محبيه الذين أرادوا التقاط صور تذكارية مع النجم الشهير.

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وبحسب شهود عيان وتقارير صحفية محلية، بدأت الأمور بشكل طبيعي، رغم كثافة الحضور والزحام، إلا أن الموقف خرج عن السيطرة عندما حاول مئات الأشخاص التقاط الصور مع العوضي في وقت واحد. وسرعان ما تحولت الاحتفالية إلى فوضى عارمة، حيث اندلعت اشتباكات بالأيدي والعصي بين الحضور، كما تم استخدام المياه والصواعق الكهربائية لتفريق الجمهور.


فيما شهدت المنطقة تحطماً لزجاج بعض السيارات نتيجة الفوضى، مما دفع العوضي إلى الهروب والاختباء في منزل قريب لحين وصول الشرطة. وعند اختبائه، حاصرته الجماهير في المكان، وهتفوا بصوت عالٍ مطالبين إياه بالخروج: "اطلع يا عوضي، اطلع يا عوضي".


وتمكنت الشرطة من السيطرة على الموقف وأخرجت العوضي من المكان بحمايتها، فيما تحاول السلطات تحديد المسؤولين عن الفوضى وتوضيح تفاصيل الحادث.

 

ارم نيوز  

 

 
 
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