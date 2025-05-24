تدخل اليوم القفص الذهبي.. ستيفاني عطالله بفيديو رومانسي مع عريسها

ونشرت ستيفاني عبر "إنستغرام" مقطع فيديو رومانسي تحت الماء برفقة زوجها، وعلّقت: "نفس واحد يدوم للأبد"، في إشارة إلى الحب الأبدي بينهما.
وكانت قد ودّعت العزوبية قبل أيام بحفل مرح، ظهرت فيه مرتدية "روب" من الساتان الأبيض وطرحة ناعمة، داخل بالون ضخم على شكل خاتم، معلنة بدء العد العكسي للزفاف بطريقة عفوية ومبهجة.
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