السبت 2025-05-24 05:53 م
 

تدخل اليوم القفص الذهبي.. ستيفاني عطالله بفيديو رومانسي مع عريسها

بثثبث
ستيفاني عطالله
 
السبت، 24-05-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-  تزوجت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله اليوم، السبت 24 أيار 2025، من الفنان جوزيف عبود المعروف بـ"زاف"، في حفل زفاف احتفلت به بأسلوب مميز.

اضافة اعلان


ونشرت ستيفاني عبر "إنستغرام" مقطع فيديو رومانسي تحت الماء برفقة زوجها، وعلّقت: "نفس واحد يدوم للأبد"، في إشارة إلى الحب الأبدي بينهما.


وكانت قد ودّعت العزوبية قبل أيام بحفل مرح، ظهرت فيه مرتدية "روب" من الساتان الأبيض وطرحة ناعمة، داخل بالون ضخم على شكل خاتم، معلنة بدء العد العكسي للزفاف بطريقة عفوية ومبهجة.


 

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية كلية الحجاوي باليرموك تنظم مسابقة الخرسانة النافذة للماء

ل

أخبار محلية بلدية بني عبيد تعيد تأهيل طريق حيوي

ا

أخبار محلية "تجارة عمّان" تتابع قضية احدى البواخر المحترقة لصون حقوق التجار

ل

أخبار محلية البريد الأردني يطرح ختما تذكاريا بمناسبة عيد الاستقلال الـ79

ا

أخبار محلية الأمن يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط المتورطين

ا

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد 3 بلديات في عجلون وإربد

ا

أخبار محلية إطار حوكمة جديد لمؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة تنفيذ القرار 1325

منصة التواصل الاجتماعي "إكس"

عربي ودولي عاجل عطل عالمي يشل منصة "X" .. والسبب لا يزال مجهولًا



 
 





الأكثر مشاهدة