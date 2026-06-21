تدهور الحالة الصحية للفنان فضل شاكر ودعوات للإفراج عنه

الوكيل الإخباري- وجه الفنان اللبناني محمد شاكر رسالة دعم لوالده فضل شاكر، طالب من خلالها بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية في السجن.



وكتب محمد شاكر عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "الحرية والعدالة لفضل شاكر.. آن الأوان للإنصاف"، في إشارة اعتبرها متابعون دعوة واضحة لإنهاء معاناة والده والسماح له بتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتعرض فضل شاكر، مساء أمس السبت، لوعكة صحية شديدة، إثر معاناته مع مرض السكري والقلب، وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وضعه الصحي يشهد تدهورا ملحوظا، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة، إذ يتكرر رفض طلب إخلاء سبيله لتلقي العلاج رغم التقارير الطبية التي تثبت سوء حالته واحتياجه للعلاج بشكل عاجل.

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وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية في لبنان تأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد جلسة استمعت خلالها إلى عدد من الشهادات الأمنية والمدنية المرتبطة بأحداث معركة عبرا التي وقعت عام 2013 والتي شهدت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للشيخ الموقوف أحمد الأسير.



ويواجه شاكر في هذا الملف "اتهامات بتمويل جماعة الأسير والمشاركة في أعمال مسلحة"، وهي اتهامات ينفيها الطرفان بشكل قاطع.