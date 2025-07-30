الأربعاء 2025-07-30 11:44 ص
 

تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب ونقله إلى المستشفى

غب
لطفي لبيب
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   نُقل الفنان المصري لطفي لبيب خلال الساعات الماضية إلى أحد المستشفيات الكبرى، إثر وعكة صحية شديدة استدعت إدخاله إلى العناية المركزة، بعد أن كشفت الفحوصات أن حالته حرجة وتتطلب مراقبة دقيقة.

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🔹 مصدر مقرّب أوضح أن الحالة الصحية للفنان بدأت في التدهور خلال الأسابيع الماضية، رغم خروجه المؤقت من المستشفى في 17 يوليو عقب تحسّن طفيف.


🔹 وقال المصدر: "نرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل".


🎭 يُعد لطفي لبيب من أبرز نجوم السينما والمسرح في مصر، ويمتلك مسيرة فنية حافلة بأكثر من 100 فيلم و30 مسلسلًا، تميز فيها بتقديم أدوار جمعت بين الكوميديا والدراما.

 

لبنان 24 

 
 
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