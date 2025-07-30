تدهور الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب ونقله إلى المستشفى

🔹 مصدر مقرّب أوضح أن الحالة الصحية للفنان بدأت في التدهور خلال الأسابيع الماضية، رغم خروجه المؤقت من المستشفى في 17 يوليو عقب تحسّن طفيف.
🔹 وقال المصدر: "نرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل".
🎭 يُعد لطفي لبيب من أبرز نجوم السينما والمسرح في مصر، ويمتلك مسيرة فنية حافلة بأكثر من 100 فيلم و30 مسلسلًا، تميز فيها بتقديم أدوار جمعت بين الكوميديا والدراما.
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