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تدهور الحالة الصحية لمحمد منير

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صور لمحمد منير، أثارت قلق متابعيه على حالته الصحية، حيث ظهر بوزن زائد ووجه منتفخ في إحدى الحفلات الغنائية بمنطقة الساحل الشمالي.

ورغم خروج محمد منير من المستشفى مطلع الشهر الجاري، بعد وعكة صحية، إلا أن حالته لم تستقر بعد، وتدهورت مجدداً، لذلك قرر السفر إلى ألمانيا في  نهاية الشهر الجاري، لاستكمال العلاج.


ويبدو أن الأزمات الصحية التي لاحقته أخيراً تسببت في زيادة وزنه بشكل ملحوظ.

 

ويعاني منير من أمراض الكلى والكبد، اضطرته للخضوع لعلاج مكثف، لكنه ورغم مرضه، رفض إلغاء حفله بالإسكندرية في 21 أغسطس (آب) الجاري، وقرر إقامته، تقديراً لجمهوره، قبل السفر إلى برلين.

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