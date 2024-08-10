تدهور الحالة الصحية لمحمد منير

ورغم خروج محمد منير من المستشفى مطلع الشهر الجاري، بعد وعكة صحية، إلا أن حالته لم تستقر بعد، وتدهورت مجدداً، لذلك قرر السفر إلى ألمانيا في نهاية الشهر الجاري، لاستكمال العلاج.
ويبدو أن الأزمات الصحية التي لاحقته أخيراً تسببت في زيادة وزنه بشكل ملحوظ.
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