تدهور وضع فضل شاكر الصحيّ وهذا ما كشفته المعلومات

وأشارت المعلومات إلى أنّ شاكر يُعاني من إرتفاع في ضغط الدم والسكري وانسداد في الشرايين ما يزيد من خطر تعرّضه لجلطة قلبيّة.
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