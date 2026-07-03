الجمعة 2026-07-03 06:55 م

تدهور وضع فضل شاكر الصحيّ وهذا ما كشفته المعلومات

فضل شاكر
فضل شاكر
 
الجمعة، 03-07-2026 06:32 م
الوكيل الإخباري-   أفادت معلومات صحافية، أنّ الفنان فضل شاكر نُقل إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحيّة.اضافة اعلان


وأشارت المعلومات إلى أنّ شاكر يُعاني من إرتفاع في ضغط الدم والسكري وانسداد في الشرايين ما يزيد من خطر تعرّضه لجلطة قلبيّة.
 
 


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