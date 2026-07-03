تدهور وضع فضل شاكر الصحيّ وهذا ما كشفته المعلومات

06:32 م

الوكيل الإخباري- أفادت معلومات صحافية، أنّ الفنان فضل شاكر نُقل إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحيّة. اضافة اعلان





وأشارت المعلومات إلى أنّ شاكر يُعاني من إرتفاع في ضغط الدم والسكري وانسداد في الشرايين ما يزيد من خطر تعرّضه لجلطة قلبيّة.









