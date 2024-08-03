ترشيح إلهام علي لجائزة أفضل ممثلة في آسيا لعام 2024

الوكيل الإخباري - عبرت الفنانة السعودية إلهام علي عن سعادتها بترشحها لجائزة أفضل ممثلة في آسيا لعام 2024، ضمن 7 نجمات أخريات، وذلك للمرة الثانية على التوالي.



وأورد موقع جوائز سبتيموس (Septimius Awards)، اسم النجمة السعودية إلهام علي، ضمن قائمة النجمات المرشحات للجائزة عن القارة الآسيوية؛ خلال الحفل الذي ستنعقد فعالياته خلال يومي 19 و20 أغسطس (آب) الجاري، في العاصمة الهولندية أمستردام، على مسرح كونينكليجك توشينسكي.



"دعواتكم تكون سعودية" بهذه الكلمات، تمنت إلهام علي فوزها باللقب، حيث علقت على منشور جاء فيه: "تم ترشيح النجمة السعودية إلهام علي في حفل الجوائز العالمي septimiusawards عن فئة أفضل ممثلة في آسيا.. لتصبح أول ممثلة عربية تترشح مرتين على التوالي".



وتلقت إلهام علي سيلاً من التعليقات من معجبيها ومحبيها، الذين تمنوا لها النجاح والتوفيق، مشيدين بأدوارها وأدائها في التمثيل، واستحقاقها اللقب عن جدارة.