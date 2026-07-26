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تركت بلدها وعملها من أجله.. فنانة عربية تكشف خيانة قلبت حياتها

سي
نجلاء بدر
 
الأحد، 26-07-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر أن علاقتها السابقة بالفنان محمد منير انتهت قبل موعد زفافهما بستة أيام، مؤكدة أن الخيانة لم تكن سبب الانفصال.اضافة اعلان


وقالت خلال برنامج "في السر" إن منير كان من أبرز الصدمات في حياتها، لكنها تفضل عدم الحديث عنه احترامًا لمكانته الفنية وخصوصيته.

وأوضحت بدر أنها تعرضت للخيانة لاحقًا من شخص آخر تركت عملها وبلدها من أجله، مشيرة إلى أن وفاة والدها كانت الصدمة الأقسى في حياتها.

كما تحدثت عن أمنيتها في الإنجاب، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يكون لديها أطفال، لكنها راضية بقضاء الله، وتحاول التعبير عن مشاعر الأمومة من خلال أدوارها الفنية.
 
 


gnews

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