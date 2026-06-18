تركيا.. اتهامات تلاحق بوراك أوزجيفيت

وأوضح سيميز أوغلو أنه كان المرشح الأساسي لتجسيد شخصية "عثمان"، وخضع للتدريبات والاستعدادات اللازمة للدور، قبل أن يحصل بوراك أوزجيفيت على البطولة، مدعياً أنه استغل نفوذه وعلاقاته مع جهة الإنتاج.
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