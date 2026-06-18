تركيا.. اتهامات تلاحق بوراك أوزجيفيت

الوكيل الإخباري- أثار الفنان التركي ديمير سيميز أوغلو جدلاً واسعاً بعد اتهامه للنجم بوراك أوزجيفيت بالتسبب في استبعاده من بطولة مسلسل المؤسس عثمان.

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وأوضح سيميز أوغلو أنه كان المرشح الأساسي لتجسيد شخصية "عثمان"، وخضع للتدريبات والاستعدادات اللازمة للدور، قبل أن يحصل بوراك أوزجيفيت على البطولة، مدعياً أنه استغل نفوذه وعلاقاته مع جهة الإنتاج.