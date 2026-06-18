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تركيا.. اتهامات تلاحق بوراك أوزجيفيت

يسر
بوراك أوزجيفيت
 
الخميس، 18-06-2026 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الفنان التركي ديمير سيميز  أوغلو جدلاً واسعاً بعد اتهامه للنجم بوراك أوزجيفيت بالتسبب في استبعاده من بطولة مسلسل المؤسس عثمان.

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وأوضح سيميز أوغلو أنه كان المرشح الأساسي لتجسيد شخصية "عثمان"، وخضع للتدريبات والاستعدادات اللازمة للدور، قبل أن يحصل بوراك أوزجيفيت على البطولة، مدعياً أنه استغل نفوذه وعلاقاته مع جهة الإنتاج.

 

ووصف ما حدث بأنه تصرف "غير مهني" تسبب له بضرر معنوي وفني.

 
 


gnews

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