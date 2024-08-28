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تركيا ترشح "حياة" للأوسكار عن أفضل فيلم عالمي

لقطة من فيلم "حياة" التركي
لقطة من فيلم "حياة" التركي
الأربعاء، 28-08-2024 02:43 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية ترشيح فيلم "حياة" للمخرج زكي دميركوبوز لجائزة "أفضل فيلم عالمي" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام الحالي.

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وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، بأن المديرية العامة للسينما التابعة للوزارة أعربت في بيان لها أمس الثلاثاء عن تمنياتها للفيلم بالنجاح في رحلة الأوسكار.


والفيلم من بطولة ميراي دانر وبوراق دكّاك.


وتدور أحداثه حول الفتاة "هجران" التي تفر من منزلها بعد إجبار والدها على خطبتها من شاب يدعى "رضا". بدوره، لا يلقي رضا بالاً للأمر في البداية، لكنه لم يستسغه لاحقاً، ويقرر أن يقابل "هجران" ويستفهم منها، لتتوالى الأحداث الدرامية خلال رحلة بحثه عنها في مدينة إسطنبول.

 

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