تركي آل الشيخ ينشر صورة مع عمرو دياب ويثير تساؤلات بتعليقه الغامض

الوكيل الإخباري- نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة له مع الفنان عمرو دياب وعدد من النجوم من كواليس حفل الموسيقار العالمي هانز زيمر في الرياض. وعلق آل الشيخ على الصورة قائلاً: "مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة".

اضافة اعلان

وانهالت التعليقات على الصورة، حيث تساءل البعض عن معنى هذا الوصف، فيما اعتقد آخرون أن التعليق يشير إلى تجديد أعمال غنائية قديمة لعمرو دياب، في حين رأى البعض الآخر أنه يشير إلى أعمال غنائية جديدة ستشكل انطلاقة جديدة للفنان الشهير.