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تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة من طفولته

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
السبت، 24-08-2024 03:53 م

الوكيل الإخباري-   نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية (GEA)، المستشار تركي آل الشيخ، صورة من طفولته تعود إلى ما يقارب 42 عاماً، وفقاً لما أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة X.

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وأوضح آل الشيخ في رده على بعض التعليقات أن الصورة تم التقاطها في حي العليا بالعاصمة السعودية الرياض.


وكان آل الشيخ قد أعلن أمس (الجمعة) عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "نحلم ونحقق".





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