تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة من طفولته

وأوضح آل الشيخ في رده على بعض التعليقات أن الصورة تم التقاطها في حي العليا بالعاصمة السعودية الرياض.
وكان آل الشيخ قد أعلن أمس (الجمعة) عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "نحلم ونحقق".42 years ago🤷🏻♂️❤️🦁 pic.twitter.com/e135P8Oxny— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 23, 2024
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