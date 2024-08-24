تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة من طفولته

الوكيل الإخباري- نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية (GEA)، المستشار تركي آل الشيخ، صورة من طفولته تعود إلى ما يقارب 42 عاماً، وفقاً لما أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة X.

اضافة اعلان



وأوضح آل الشيخ في رده على بعض التعليقات أن الصورة تم التقاطها في حي العليا بالعاصمة السعودية الرياض.