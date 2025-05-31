تسبب بحالة من الحزن والقلق بين جمهوره... ما صحة خبر وفاة الفنان القدير دريد لحام؟

الوكيل الإخباري- انتشر خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنان السوري القدير دريد لحام على مواقع التواصل، مما أثار موجة من الحزن والقلق بين محبيه.

اضافة اعلان



لكن زوجته هالة بيطار نفت الشائعة في اتصال صحفي، مؤكدة أن دريد بصحة جيدة وجالس بجانبها.

ولطمأنة جمهوره، تحدث دريد لحام بنفسه عبر الهاتف، مؤكداً أن ما يُشاع عن وفاته لا أساس له من الصحة.



الجمهور استقبل نفي الخبر بارتياح، معبرين عن حبهم وتقديرهم للفنان الكبير، ومطالبين بعدم الترويج لمثل هذه الشائعات المؤذية.