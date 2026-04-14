تسجيل صوتيّ لشيرين عبدالوهاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... ما حقيقته؟

الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع صوتي نُسب إليها وقيل إنه جزء من أعمالها الغنائية الجديدة.







وفي هذا السياق، قال عدد من المتابعين وخبراء الموسيقى، إنّ التسجيل لا يعود لشيرين، بل تم توليده أو التلاعب به رقمياً، في إطار ما وصفوه بموجة جديدة من "التضليل الفني" التي تشهدها الساحة الغنائية.



وأشار البعض إلى أن الصوت قد يكون للفنانة الشابة نورهان المرشدي، وخضع لعمليات تعديل صوتي جعلته يبدو أقرب إلى أداء شيرين، ما زاد من حالة الالتباس حول مصدر المقطع.









