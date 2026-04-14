الثلاثاء 2026-04-14 04:53 م

تسجيل صوتيّ لشيرين عبدالوهاب يُثير الجدل على مواقع التواصل... ما حقيقته؟

شيرين
 
الثلاثاء، 14-04-2026 02:06 م
الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع صوتي نُسب إليها وقيل إنه جزء من أعمالها الغنائية الجديدة.اضافة اعلان


 
وفي هذا السياق، قال عدد من المتابعين وخبراء الموسيقى، إنّ التسجيل لا يعود لشيرين، بل تم توليده أو التلاعب به رقمياً، في إطار ما وصفوه بموجة جديدة من "التضليل الفني" التي تشهدها الساحة الغنائية.

وأشار البعض إلى أن الصوت قد يكون للفنانة الشابة نورهان المرشدي، وخضع لعمليات تعديل صوتي جعلته يبدو أقرب إلى أداء شيرين، ما زاد من حالة الالتباس حول مصدر المقطع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مضيق هرمز

عربي ودولي "كيبلر": سفينتان أبحرتا من إيران تعبران مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تؤكد أهمية الشراكة مع الاتحادات الرياضية

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

خلال لقائه فعاليات مجتمع مدني وثقافية

أخبار محلية العيسوي: توجيهات الملك تعزّز توازن الأردن بين متطلبات الاستقرار ودوره الإقليمي

ب

أخبار محلية سلطة العقبة تعلن أسماء المتقدمين بطلبات شراء الأراضي بالسعر المدعوم

ب

أخبار محلية برنامج حكومي لتطوير مهارات سماع صوت المواطن

ل

مناسبات تهنئة بالمولود الجديد "الحسين علي محمود السفير"

ل

أخبار محلية التربية تقرر وقف قطع الإجازة دون راتب للمعلمين اعتبارا من أيار المقبل



 






الأكثر مشاهدة