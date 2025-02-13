تشييع مؤثر للممثلة السورية الشابة إنجي مراد - فيديو

أقيمت مراسم التشييع في مدينة دمشق كما أعلنت العائلة مسبقًا، حيث حضر أفراد العائلة والأصدقاء، وكان الحزن واضحًا على وجوههم.
ظهرت آني أورفلي، والدة إنجي، وهي تبكي خلال نقل جثمان ابنتها وحفيدها من المسجد إلى المقبرة. حيث بدأت الصلاة في جامع "لالا باشا"، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة الدحداح بدمشق.
تعرضت إنجي مراد لمشاكل صحية قبل نحو 40 يومًا، إثر مرض في الرئتين تسبّب لها في أعراض خطيرة، مما استدعى نقلها للمستشفى، حيث فارقت الحياة يوم الأحد الماضي أثناء ولادتها في الشهر السابع من الحمل. ورغم ولادة طفلها حيًا، إلا أنه توفي بعد ساعات قليلة من الولادة.
وكانت معاناة إنجي قد لقيت تعاطفًا واسعًا من جمهورها، لا سيما بعد أن طلبت هي وزوجها سامر حقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء بالشفاء.
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