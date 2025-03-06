تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة من "إش إش" وانتقام البطلة يبدأ

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "إش إش" تطورات مثيرة حيث واجهت البطلة (مي عمر) صدمة جديدة برفض مختار (محمد الشرنوبي) الاعتراف بزواجهما، مما دفعها للبدء في تنفيذ خطة انتقامها.

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في بداية الحلقة، حاولت إش إش ووالدتها إخلاص كابوريا (انتصار) كسب تعاطف شادية (هالة صدقي)، والدة مختار، ولكن شادية رفضت الاستماع لهما وأهانتهما، مما دفع إش إش للتهديد بالانتقام.



بينما ضغطت إخلاص على إش إش للزواج من نُصّة (عصام السقا) رغم عدم رغبتها في ذلك، حاولت صفاء (شيماء سيف) إقناع إش إش بأخذ المال الذي عرضه عليها مختار، لكنها فشلت بعد رفض مختار وتعنيفه لها.



كما بدأت الخطة الانتقامية مع ظهور رجب الجريتلي (ماجد المصري)، الذي سيطر على الموقف، بينما اكتشف الزوجان تيسير وبُشكاش (دينا وإدوارد) الفرصة لابتزاز مختار.



وفي النهاية، تطورت الأمور بشكل خطير، حيث تعرضت لبنى (ندى موسى) للطعن بدلًا من مختار، ليختتم المشهد بتوجيه إش إش انتقامها نحو رجب الجريتلي، معلنة بداية معركة جديدة.