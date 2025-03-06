تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة من "ولاد الشمس"

في مشهد آخر، حاولت "تهاني" (مريم الجندي) إقناع "قطايف" (معتز هشام) بتسليمها الوثائق التي تدين "ماجد"، لكنه طلب مزيدًا من الوقت. كما قرر "ألمظ" (فليكس) مغادرة دار الأيتام بعد بلوغه السن القانونية، ليبدأ حياته الجديدة.
قصة المسلسل تستعرض حياة الأطفال في دور الأيتام من خلال "ولعة" و"مفتاح"، اللذين يواجهان تحديات كبيرة في محاولة للنجاة في عالم صعب.
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