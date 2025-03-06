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تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة من "ولاد الشمس"

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مسلسل ولاد الشمس
 
الخميس، 06-03-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-   شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "ولاد الشمس"، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث. قدم "شعيب" (علاء مرسي) نصيحة حاسمة لـ"ولعة" (أحمد مالك) و"مفتاح" (طه دسوقي) حول كيفية إدارة دار الأيتام بإبعاد "ماجد" (محمود حميدة) بأي وسيلة.

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في مشهد آخر، حاولت "تهاني" (مريم الجندي) إقناع "قطايف" (معتز هشام) بتسليمها الوثائق التي تدين "ماجد"، لكنه طلب مزيدًا من الوقت. كما قرر "ألمظ" (فليكس) مغادرة دار الأيتام بعد بلوغه السن القانونية، ليبدأ حياته الجديدة.


قصة المسلسل تستعرض حياة الأطفال في دور الأيتام من خلال "ولعة" و"مفتاح"، اللذين يواجهان تحديات كبيرة في محاولة للنجاة في عالم صعب.

 

العين الإخبارية 

 
 
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