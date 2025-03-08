تصاعد الأحداث في شارع الأعشى الحلقة 8: الطلاق والحمل واكتشافات جديدة

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل شارع الأعشى تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث، وسط تفاعل لافت من الجمهور عبر السوشيال ميديا مع جميع شخصيات المسلسل.

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من أبرز الأحداث في الحلقة:

أبو فهد يطلق فلوه، بينما الجازي تكتشف أنها حامل.

بدأت مشاعر مزنة تجاه رياض في الازدياد.

ضاري يكتشف أن عطوى هي من سرقته.



تنقلب الأحداث تمامًا مع ظهور الدكتور المصري أحمد، ما أثار تساؤلات الجمهور حول مستقبل الأحداث.

عزيزة، في مشهد مؤثر، تتعهد لنفسها قائلة: "أوعدك يا عزيزة بس يطيب القلب أرجع أحب من جديد." بينما، عطوى تتلقى مساعدة من أم جزاع، التي تحاول إبعادها عن الشارع وتؤكد لها أنها صارت في ذمتها.



طرفه الشريف، التي تجسد شخصية عطوى، وجهت رسالة شكر عبر منصة X قائلة: "يشرفني أن أكون جزءًا من هذا العمل الرائع، وأن أجسد شخصية عطوى التي أبدعتها الدكتورة بدرية البشر. سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن الظن، وأتطلع لتوصيل إحساس وأبعاد هذه الشخصية للمشاهد بكل صدق وإحساس." وقد رحبت بها كاتبة الرواية، بدرية البشر، قائلة: "حيالله عطوى."



فيما يتعلق بشخصية عطوى، قالت إحدى المتابعات: "شكلّي أنا الوحيدة اللي تبغى عطوى مع ضاري، شخصية عطوى تنرحم مره، تخاف من كل شيء وما تحس بالأمان مع أي أحد. فما بالك لو لقيت الأمان والحب مع ضاري؟" في إشارة إلى المشاعر المتزايدة بين عطوى وضاري.



أما عواطف، في محاولتها التأقلم مع حياتها الجديدة، اكتشفت أن الجازي أصبحت حاملًا. وفي مشهد آخر، التقت الجازي بـ عزيزة خلف الأسوار، وسألتها عن حالها وحملها. في الوقت ذاته، سمعت عزيزة زوجها سعد وهو يضربها، مما جعلها تشكو لأمها قائلة: "عسى يدك الكسر." وأجابتها أمها، موجهة لها نصيحة حول العلاقات الزوجية: "هذه الأمور بين الأزواج، رجلها ولازم تتحمل."



وفي النهاية، تستمر الأحداث المثيرة عندما تستيقظ عزيزة من النوم وهي تصرخ من ألم في عينها. يتعجل والدها في اصطحابها إلى العيادة، وهناك تقابل الدكتور أحمد. وبحسب التفاعل الجماهيري، يبدو أن هناك قصة حب جديدة قد تنشأ بين عزيزة والدكتور أحمد.



المتابعون عبر السوشيال ميديا يترقبون بشغف ما ستؤول إليه هذه الشخصيات، حيث تتصاعد الأحداث وتتكشف الأسرار في كل حلقة.

et بالعربي