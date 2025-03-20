تصاعد الصراعات في الحلقة 20 من سيد الناس': الانتقام وكشف الأسرار المدفونة

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة 20 من مسلسل "سيد الناس" تطورات درامية مثيرة، حيث استمرت الصراعات بين الانتقام والكشف عن الأسرار المظلمة. بدأ جارحي أبو العباس (محمد رمضان) في رحلة مليئة بالتحديات للكشف عن قاتل ابنه أدهم، واستعادة حقه المفقود. وفي الوقت ذاته، توصل إلى العديد من الأسرار المدوية عن والده الراحل رشدي أبو العباس، الذي كان يدير أنشطة غير قانونية تتعلق بتجارة السلاح والذهب والعملات والألماس.

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في مشهد آخر، يتجه فاروق الجباس (أحمد زاهر) إلى منجم الذهب الذي كان يملكه المعلم رشدي (خالد الصاوي)، حيث يغدر برجاله الذين كانوا يحرسون المنجم ليحصل على الذهب كله.



وفي تطور آخر، تهرب فتحية (سلوى عثمان) من فيلا راجية (إنجي المقدم)، حيث كانت مختبئة بتنسيق مع جارحي، مما يعزز فكرة العلاقة المعقدة بين الشخصيات. كما تحدث مجدي (أحمد عبد الله محمود) مع سناء (سلوى عثمان) عن حبها الكبير لجارحي، الذي يُعتبر بمثابة ابنها، مما يعكس العلاقة الخاصة التي تربط بينهما.



تستمر الأحداث في التصاعد، حيث تتداخل الخيانة، الغدر، والعلاقات الإنسانية المعقدة، مما يضع الشخصيات الرئيسية أمام مفترق طرق مليء بالمفاجآت.