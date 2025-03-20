تصاعد الصراعات في الحلقة 20 من سيد الناس': الانتقام وكشف الأسرار المدفونة

في مشهد آخر، يتجه فاروق الجباس (أحمد زاهر) إلى منجم الذهب الذي كان يملكه المعلم رشدي (خالد الصاوي)، حيث يغدر برجاله الذين كانوا يحرسون المنجم ليحصل على الذهب كله.
وفي تطور آخر، تهرب فتحية (سلوى عثمان) من فيلا راجية (إنجي المقدم)، حيث كانت مختبئة بتنسيق مع جارحي، مما يعزز فكرة العلاقة المعقدة بين الشخصيات. كما تحدث مجدي (أحمد عبد الله محمود) مع سناء (سلوى عثمان) عن حبها الكبير لجارحي، الذي يُعتبر بمثابة ابنها، مما يعكس العلاقة الخاصة التي تربط بينهما.
تستمر الأحداث في التصاعد، حيث تتداخل الخيانة، الغدر، والعلاقات الإنسانية المعقدة، مما يضع الشخصيات الرئيسية أمام مفترق طرق مليء بالمفاجآت.
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