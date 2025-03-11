تصاعد دراماتيكي في مسلسل 'فهد البطل': مفاجآت وقرارات مصيرية

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "فهد البطل" تطورًا غير متوقع في أحداث القصة، حيث انكشفت أسرار جديدة، وواجهت الشخصيات مصيرًا مفعمًا بالتوترات والصراعات التي قلبت مجرى الأحداث.

اضافة اعلان



أبرز أحداث الحلقة:

بدأت الحلقة بمفاجأة كبيرة عندما اكتشف فهد أن راوية هي في الواقع شقيقته، بعد لقائهما المفاجئ. وعلى الرغم من أنه لم يُظهر معرفته بها في البداية، إلا أن الحقيقة ظهرت لاحقًا بطريقة غير متوقعة.



وفي سياق آخر، تفاجأت آسيا بحملها من ضياء ابن فايزة الشبح، وتوجهت إلى منزلها لمواجهة فايزة، التي رفضت تصديقها واعتبرت أن آسيا تدفع ثمن ارتباطها بتوفيق التمساح. ورغم محاولات آسيا المستميتة، قررت فايزة طردها من المنزل وعدم مساعدتها.



أما غلاب، فقد اكتشف أن فهد زار منزل صبحي، زوج حماد السابق، مما أثار قلق وفاء، التي استرجعت ذكرياتها مع زوجها الراحل حماد وأولادها. في مشهد عاطفي، اعترفت وفاء لغلاب بأنها تزوجته فقط خوفًا على ابنها، ولكنها لم تكن تحبه. هذا الاعتراف دفع غلاب للتحذير منها من محاولة التمرد عليه.



في تطور مثير، كان فهد وعائلته في أجواء احتفالية استعدادًا لقراءة الفاتحة على كناريا، لكن المفاجأة كانت بظهور هاشم، طليق كناريا، بعد خروجه من السجن. وكان قرار فهد الابتعاد عن كناريا بعد أن شعر بالخداع. لكن المفاجأة الأكبر كانت عندما ظهرت شقيقة كناريا لتكشف أن هند ليست شقيقتها، بل هي ابنة كناريا وهاشم، مما أثار المزيد من الفوضى.



في مشهد درامي آخر، هدد هاشم كناريا بالسكين إذا فكرت في الزواج من غيره. كما عادت فايزة إلى منزلها لتكتشف أن ابنها ضياء قد عاد إلى الإدمان، فقررت إدخاله إلى مصحة للعلاج.



وفي تطور موازٍ، ذهبت وفاء إلى أحد رجال المطاريد المتورطين في مقتل حماد لتسأله عن مصير أولادها، لكنه رفض الإفصاح عن أي معلومات مؤكداً أنه تاب عن ماضيه.



ومع تصاعد الأزمات، قررت كناريا الذهاب إلى منزل فهد للاعتذار، لكنها فوجئت برد فعله الغاضب، حيث طردها بشدة. خلال المشادة، تدخل والد فهد محاولة تهدئة الوضع، لكن فهد صدم الجميع بتكذيبه لهم، معلنًا أن عائلته الحقيقية ليست التي تبنته.



وفي اللحظات الأخيرة من الحلقة، وصل خبر إلى غلاب بأن زوجته وفاء قد زارت كبير المطاريد، مما دفعه إلى إرسال رجاله لتعذيبه. وفي الوقت نفسه، عرضت فايزة على فهد العمل معها، محذرة إياه من المخاطر التي قد يواجهها في طريقه مع "التمساح". رغم تحذيراتها، وافق فهد على التعاون معها.



وفي ختام الحلقة، فاجأ عمرو والدته وفاء بزيارته، لتصدمه بطلب غير متوقع. إذ أعلنت أنها ترغب في إخبار ابنها بسر خطير ظل مخفيًا عنه لسنوات، مشددة على ضرورة أن يبقى هذا السر بعيدًا عن علم أي شخص، بما في ذلك غلاب.



تستمر الحلقة العاشرة في تشويق الجمهور، مع تصاعد الأحداث التي ترفع مستوى الإثارة، وتفتح الباب لعدة تطورات قد تغير مصير الشخصيات في الحلقات القادمة.