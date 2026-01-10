تصرف منة فضالي في حفل محمد رمضان يشعل مواقع التواصل - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد حفل الفنان محمد رمضان في مصر، يوم الأربعاء، حضوراً لافتاً لنجوم الفن مثل منة فضالي وريم البارودي، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وخلال الحفل، صعدت منة فضالي المفاجئ إلى المسرح واحتضنت محمد رمضان أمام الجمهور، قائلة: "وحشتني جداً"، وأشارت إلى جملتها الشهيرة من مسلسل "جعفر العمدة": "ده جعفورتي.. جعفورتي أنا لوحدي". وردّ رمضان قائلاً: "مبسوط إننا اشتغلنا سوا.. أنت ممثلة عظيمة"، قبل أن يكرر احتضانها وتقبيل رأسها، في لقطة أثارت تفاعل الجمهور وانتشار الفيديو على مواقع التواصل.



وانقسم المتابعون بين من اعتبر تصرف منة فضالي عفوياً يعكس الود والزمالة، ومن رأى أن الموقف كان مبالغاً فيه وغير متوقع. ويذكر أن آخر تعاون فني جمع النجمين كان في مسلسل "جعفر العمدة" خلال رمضان 2023، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

