السبت 2026-01-10 01:46 م

تصرف منة فضالي في حفل محمد رمضان يشعل مواقع التواصل - فيديو

44444
محمد رمضان ومنة فضالي
 
السبت، 10-01-2026 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   شهد حفل الفنان محمد رمضان في مصر، يوم الأربعاء، حضوراً لافتاً لنجوم الفن مثل منة فضالي وريم البارودي، وسط تفاعل جماهيري كبير.

اضافة اعلان


وخلال الحفل، صعدت منة فضالي المفاجئ إلى المسرح واحتضنت محمد رمضان أمام الجمهور، قائلة: "وحشتني جداً"، وأشارت إلى جملتها الشهيرة من مسلسل "جعفر العمدة": "ده جعفورتي.. جعفورتي أنا لوحدي". وردّ رمضان قائلاً: "مبسوط إننا اشتغلنا سوا.. أنت ممثلة عظيمة"، قبل أن يكرر احتضانها وتقبيل رأسها، في لقطة أثارت تفاعل الجمهور وانتشار الفيديو على مواقع التواصل.


وانقسم المتابعون بين من اعتبر تصرف منة فضالي عفوياً يعكس الود والزمالة، ومن رأى أن الموقف كان مبالغاً فيه وغير متوقع. ويذكر أن آخر تعاون فني جمع النجمين كان في مسلسل "جعفر العمدة" خلال رمضان 2023، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

 

 

 

24  

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يعزز قدراته في الضفة الغربية لتأمين المستوطنات الجديدة

فلسطين الاحتلال يعزز قدراته في الضفة الغربية لتأمين المستوطنات الجديدة

ا

منوعات 5 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه (الكاتل)

5

تكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي.. هكذا سيكون مستقبل أجهزة الكمبيوتر

طفلة تنظر بحزن من أمام خيمة تؤويها وسط ظروف معيشية قاهرة وصعبة

فلسطين وفاة رضيع في دير البلح بسبب البرد القارس

555555

فيديو منوع متداول بعنوان : يوم عادي في أستراليا 😂🦘!

ااا

فيديو منوع سيدة تقوم بدهن المكان المخصص لإطعام الطيور بالزيت، كحلّ مُسالم لمنع السناجب من التسلق وسرقة طعام الطيور 😂!

5

فيديو منوع تصاميم منازل ذكية جدًا 😍!

444444444

فيديو منوع شاب قرر أن يجرب تناول الطعام بنفس سرعة صديقته وكانت هذه النتيجة 😂!



 






الأكثر مشاهدة