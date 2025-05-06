تصريحات شقيق عادل إمام تحرج لبلبة.. ماذا سيحدث في عيد ميلاد "الزعيم"؟

الوكيل الإخباري- مع اقتراب موعد ميلاده الـ85 في 17 مايو الجاري، تتجه أنظار جمهور ومحبي الزعيم عادل إمام إلى طبيعة الاحتفال بهذه المناسبة التي تحوّلت عبر السنوات إلى حدث فني بامتياز. لكن هذا العام يبدو مختلفًا، في ظل تضارب التصريحات حول الاحتفال المرتقب.

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فبينما تحدثت الفنانة لبلبة خلال ندوة تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة عن استعدادها للمشاركة في "احتفال كبير" بفيلا الزعيم في المنصورية، بحضور عدد من نجوم الفن، خرج شقيقه المنتج عصام إمام بتصريح مفاجئ، نفى فيه تنظيم أي احتفال واسع، مؤكدًا أن المناسبة ستُقتصر على تجمع عائلي بسيط يضم الأبناء والأحفاد فقط.



التصريحات المتضاربة أثارت تساؤلات في أوساط الجمهور والإعلام: هل قرر الزعيم بالفعل الابتعاد عن الصخب الفني في مثل هذه المناسبات، انسجامًا مع ما أعلنه نجله رامي إمام سابقًا حول رغبة والده في حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء؟ أم أن محبة أصدقائه من النجوم قد تدفعهم للحضور رغم كل شيء؟



يُذكر أن الزعيم، رغم غيابه عن الشاشة منذ فترة، لا يزال يحظى بحضور طاغٍ في ذاكرة الجمهور، وسط تكهنات دائمة حول اعتزاله، خاصة في ظل عامل السن والتقارير المتكررة حول حالته الصحية، التي يصفها المقربون بـ"المستقرة".