تصريحات صادمة من حسام حبيب عن شيرين عبدالوهاب - فيديو

وقال حبيب: "الإخوات أوقات بيتخانقوا، والأصحاب كمان بيتخانقوا" في إشارة إلى الخلافات التي مرّا بها، مضيفًا أنه وجّه اعتذارًا لشيرين.
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