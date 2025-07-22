تصريحات صادمة من حسام حبيب عن شيرين عبدالوهاب - فيديو

الوكيل الإخباري- أكد الفنان المصري حسام حبيب أن علاقته بزوجته السابقة شيرين عبدالوهاب جيدة، واصفًا إياها بأنها "زيّ الفلّ"، في تصريح أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

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وقال حبيب: "الإخوات أوقات بيتخانقوا، والأصحاب كمان بيتخانقوا" في إشارة إلى الخلافات التي مرّا بها، مضيفًا أنه وجّه اعتذارًا لشيرين.

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