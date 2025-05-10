تصريح جديد لـ محمد محمود عبد العزيز في أزمة بوسي شلبي يقلب الموازين.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز، تفاصيل جديدة حول الأزمة المثارة بين عائلة الفنان الراحل والإعلامية بوسي شلبي، وذلك خلال مداخلة في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.

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وأوضح محمد أن الإعلامية بوسي شلبي أقامت دعوى قضائية في سبتمبر 2023 لإثبات عودتها إلى محمود عبد العزيز بعد الطلاق الذي وقع عام 1998، إلا أنها خسرت جميع درجات التقاضي ولم تُقبل مستنداتها، مؤكدًا أن الأسرة اضطرت للرد بعد استمرار بوسي في الإدلاء بتصريحات غير دقيقة.



وأكد أن بوسي شلبي ليست ضمن إعلام الوراثة، مشيراً إلى أن الفنان الراحل كان حريصًا على توزيع ممتلكاته بعدالة خلال حياته، ونافياً ما تردد عن وجود قطعة أرض متنازع عليها ضمن الميراث.



واختتم بالقول إن الأسرة ستصدر بياناً خلال الأيام القادمة للكشف عن مزيد من التفاصيل، معبّراً عن أسفهم لذكر اسم والده في مثل هذه النزاعات بعد وفاته.