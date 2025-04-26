تصغره بـ29 عاماً.. نجم عالمي شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة - صورة

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير عالمية أن النجم الهوليوودي براد بيت تقدم مؤخرًا بطلب الزواج من حبيبته إنيس دي رامون بطريقة رومانسية، قبل توجهه إلى نيوزيلندا لتصوير فيلم جديد سيستمر هناك لمدة ستة أسابيع.

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ويبدو أن بيت قد طوى صفحة زواجه السابق من النجمة أنجلينا جولي، ويخطط هذه المرة لإقامة حفل زفاف بسيط وكنسي في أواخر الصيف أو أوائل الخريف المقبل، بحضور العائلة وأصدقائه المقربين، إلى جانب بعض نجوم الصف الأول في هوليوود.



وسيكون هذا الزواج هو الثالث لبراد بيت بعد زواجه من جينيفر أنيستون ثم أنجلينا جولي. وقد شوهد مؤخرًا مع إنيس في مواقع تصوير فيلمه الجديد، حيث بدا في حالة من السعادة والراحة، وهو ما لاحظه الجمهور من خلال الصور التي جمعتهما، في وقت وُصفت فيه إنيس بأنها كانت داعمًا كبيرًا له خلال أزمة طلاقه الطويلة والمعقدة.





لبنان 24