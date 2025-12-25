الخميس 2025-12-25 09:59 ص

تصوير ريهام عبدالغفور يثير جدلاً.. مصوّر خفي يحوّل إطلالتها إلى أزمة على السوشال ميديا

ريهام عبد الغفور
الوكيل الإخباري-   قررت نقابة المهن التمثيلية التحقيق في واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل غير لائق خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"، بعد انتشار صور مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسؤولين عن الواقعة، مؤكدة أنها ستتقدم بالبلاغ للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على متابعة القضية حتى نهايتها.


وعلّقت عبد الغفور عبر فيسبوك على تضامن النقابة معها، واصفة ما حدث بـ"اليوم الأسود"، معبرة عن استيائها وحزنها الشديد لما تسبب في إحراجها أمام أسرتها.


يُذكر أن فيلم "خريطة رأس السنة" يتناول قصة شابة من ذوي متلازمة داون تواجه ظروفاً صعبة بعد اختفاء والدتها، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، والطفل آسر، من تأليف يوسف وجدي وإخراج رامي الجندي.

 

