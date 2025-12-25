تصوير ريهام عبدالغفور يثير جدلاً.. مصوّر خفي يحوّل إطلالتها إلى أزمة على السوشال ميديا

وطالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد المسؤولين عن الواقعة، مؤكدة أنها ستتقدم بالبلاغ للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على متابعة القضية حتى نهايتها.
وعلّقت عبد الغفور عبر فيسبوك على تضامن النقابة معها، واصفة ما حدث بـ"اليوم الأسود"، معبرة عن استيائها وحزنها الشديد لما تسبب في إحراجها أمام أسرتها.
يُذكر أن فيلم "خريطة رأس السنة" يتناول قصة شابة من ذوي متلازمة داون تواجه ظروفاً صعبة بعد اختفاء والدتها، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، مصطفى أبو سريع، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، والطفل آسر، من تأليف يوسف وجدي وإخراج رامي الجندي.
