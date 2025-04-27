الأحد 2025-04-27 02:39 م
 

تطورات أزمة هاني شاكر والناقد الفني طارق الشناوي

اىاى
هاني شاكر
 
الأحد، 27-04-2025 01:51 م

الوكيل الإخباري-  قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وقف السير في الدعوى الجنائية التي أقامها الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك لانقضاء المدة القانونية.

اضافة اعلان


وكان شاكر قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الشناوي بالإساءة إليه عبر مقال صحفي نُشر في يناير 2022، وصف فيه قراراته كنقيب للموسيقيين بـ"العشوائية"، واعتبرها إهانة للفن المصري، خاصة فيما يتعلق بمطالبته مطربي المهرجانات بتغيير أسمائهم للعودة إلى الساحة الغنائية.

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة

فلب

تكنولوجيا "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة هامة لتحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو

نقود

اقتصاد محلي 16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول

جانب من الزيارة

أخبار محلية الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

لا8ع

تكنولوجيا أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2"

فلسطين الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

رلااغةتع

فن ومشاهير مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟



 
 





الأكثر مشاهدة