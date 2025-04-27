تطورات أزمة هاني شاكر والناقد الفني طارق الشناوي

وكان شاكر قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الشناوي بالإساءة إليه عبر مقال صحفي نُشر في يناير 2022، وصف فيه قراراته كنقيب للموسيقيين بـ"العشوائية"، واعتبرها إهانة للفن المصري، خاصة فيما يتعلق بمطالبته مطربي المهرجانات بتغيير أسمائهم للعودة إلى الساحة الغنائية.
-
أخبار متعلقة
-
مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا
-
حكم بالحبس وغرامة.. نيشان إلى السجن بسبب اعلامية مصرية!
-
كارثة أدت لإصابة العشرات في حفل تامر حسني.. هذا ما سقط على الجمهور- صورة
-
اختفت 28 عاماً.. فنانة مصرية شهيرة تتصدر الترند - صورة
-
عمرو دياب يطعن في حكم قضية صفع الشاب
-
وفاة مفاجئة لبلوغر عربي بعد تعرضه للسخرية على السوشال ميديا - صورة
-
تصغره بـ29 عاماً.. نجم عالمي شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة - صورة
-
تعدى على طفل.. إحالة نجل محمد رمضان للمحاكمة