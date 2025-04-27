تطورات أزمة هاني شاكر والناقد الفني طارق الشناوي

الوكيل الإخباري- قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وقف السير في الدعوى الجنائية التي أقامها الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك لانقضاء المدة القانونية.

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وكان شاكر قد تقدم ببلاغ يتهم فيه الشناوي بالإساءة إليه عبر مقال صحفي نُشر في يناير 2022، وصف فيه قراراته كنقيب للموسيقيين بـ"العشوائية"، واعتبرها إهانة للفن المصري، خاصة فيما يتعلق بمطالبته مطربي المهرجانات بتغيير أسمائهم للعودة إلى الساحة الغنائية.