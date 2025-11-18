تطورات الحالة الصحية لتامر حسني

الوكيل الإخباري- كشف مصدر مقرّب من الفنان تامر حسني أنه يمر بوعكة صحية خضع بسببها لفحوصات طبية وينتظر نتائجها، ما دفعه لإيقاف نشاطه الفني مؤقتًا دون الكشف عن طبيعة حالته.

اضافة اعلان



وكان تامر قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا ميعاد" المكوّن من 15 أغنية، كما يُعرض له في السينما فيلم "ريستارت" ضمن موسم عيد الأضحى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين.



وطرح تامر خلال الفترة الأخيرة عدة أغنيات جديدة، منها ديو "فعلاً مبيتنسيش" مع رامي صبري، و"يا نهار أبيض"، و"جامدين جامدين".