تطورات الحالة الصحية لتامر حسني

وكان تامر قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا ميعاد" المكوّن من 15 أغنية، كما يُعرض له في السينما فيلم "ريستارت" ضمن موسم عيد الأضحى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين.
وطرح تامر خلال الفترة الأخيرة عدة أغنيات جديدة، منها ديو "فعلاً مبيتنسيش" مع رامي صبري، و"يا نهار أبيض"، و"جامدين جامدين".
-
أخبار متعلقة
-
حلا شيحة تدافع عن صديقتها دينا الشربيني: "اتقوا الله"
-
تعاطف مع محمد فضل شاكر أثناء بكائه في موسم الرياض – فيديو
-
هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو
-
بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة
-
أول ظهور للفنان أحمد سعد من المستشفى بعد الحادث - فيديو
-
القبض على فنان مصري شهير في ميدان التحرير لحيازته مواد مخدرة
-
بعد تصدّرها الترند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها
-
شذى حسون تهاجم بسمة بوسيل: "كنتِ كورال وأصبحت ضائعة"