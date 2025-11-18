الثلاثاء 2025-11-18 11:59 ص
 

تطورات الحالة الصحية لتامر حسني

5
تامر حسني
 
الثلاثاء، 18-11-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   كشف مصدر مقرّب من الفنان تامر حسني أنه يمر بوعكة صحية خضع بسببها لفحوصات طبية وينتظر نتائجها، ما دفعه لإيقاف نشاطه الفني مؤقتًا دون الكشف عن طبيعة حالته.

اضافة اعلان


وكان تامر قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا ميعاد" المكوّن من 15 أغنية، كما يُعرض له في السينما فيلم "ريستارت" ضمن موسم عيد الأضحى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين.


وطرح تامر خلال الفترة الأخيرة عدة أغنيات جديدة، منها ديو "فعلاً مبيتنسيش" مع رامي صبري، و"يا نهار أبيض"، و"جامدين جامدين".

 

صدى البلد 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية

5

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لتامر حسني

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية حزب الاتحاد الوطني الأردني يدرس ملفات القوانين الاستثمارية في ضوء الزيارات الملكية إلى اليابان وفيتنام وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة

نقود أردنية

اقتصاد محلي ارتفاع الحوالات الواردة للأردن 4.1% في 9 شهور لتبلغ نحو 3.34 مليار دولار

نفذت الكوادر المعنية بالصحة والسلامة العامة في محافظة جرش، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حملة ميدانية واسعة تم خلالها إزالة معيقات لحركة السير وتشوه المظهر الحضاري في عدد من الطرق الرئ

أخبار محلية حملة موسعة في جرش لإزالة التعديات على الطرق الرئيسة وتنظيم الأسواق

فا

منوعات تسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل طائرة أسترالية ( فيديو )

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع الدخل السياحي 6.5% ليبلغ 6.6 مليار دولار خلال 10 شهور

الأستاذ الدكتور أحمد السلمان

أخبار محلية باحث أردني من "اليرموك" يتمكن من حل مسألة مفتوحة في الرياضيات منذ عام 1992



 
 





الأكثر مشاهدة