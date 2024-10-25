 
الجمعة 2024-10-25 09:11 م
 

تطورات الحالة الصحية لجورجينا رودريغيز

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز
الجمعة، 25-10-2024 08:56 م

الوكيل الإخباري-   كشفت المؤثرة وعارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريغيز عن تطورات حالتها الصحية، عقب إصابتها بالتهاب رئوي مؤخرًا، اضطرها للمكوث في المستشفى لمدة 4 أيام لتلقي العلاج اللازم.

اضافة اعلان


وطمأنت زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهورها عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها بدأت تتعافى من المرض، وخرجت من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل.


وشاركت جورجينا صورة عبر خاصية "ستوري" في حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق: "عدت أخيرًا إلى المنزل! أمضيت 4 أيام في المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، لقد تحسنت حالتي الآن، ولكنني ما زلت أتعافى في المنزل برفقة عائلتي".


وحرصت جورجينا على توجيه رسالة شكر للمستشفى السعودي الألماني، وكتبت: "أود أن أشكر جميع أعضاء الفريق والأطباء والممرضات، وكل شخص في المستشفى".


وتابعت: "لقد اعتنوا بي بشكل رائع، وأنا ممتنة جدًا لذلك، شكرًا لكم جميعًا على هذه الإقامة الرائعة".

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

جورجينا رودريغيز

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لجورجينا رودريغيز

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تختتم أسبوعاً سلبياً على انخفاض طفيف

تعبيرية

اقتصاد محلي إلى كم وصل سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

الشاب سالم الرقيدي ، مراد بوات

أخبار محلية من هم المتوفون بحادث السلط ؟

تعبيرية

عربي ودولي الجيش الأمريكي: سرب طائرات F-16 يصل إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط

تعبيرية

طب وصحة متى يُصبح زيت الطعام فاسداً ؟

لقطة تصدرت الترند

منوعات مصر: وجبة غداء فاخرة مع "كلب الأهرامات الفرعوني" الشهير

تعبيرية

أخبار محلية بلدية السلط تبدأ بتوسعة وتأهيل نزول الصافح



 


الأكثر مشاهدة