تطورات الحالة الصحية لجورجينا رودريغيز

الوكيل الإخباري- كشفت المؤثرة وعارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريغيز عن تطورات حالتها الصحية، عقب إصابتها بالتهاب رئوي مؤخرًا، اضطرها للمكوث في المستشفى لمدة 4 أيام لتلقي العلاج اللازم.

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وطمأنت زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهورها عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها بدأت تتعافى من المرض، وخرجت من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل.



وشاركت جورجينا صورة عبر خاصية "ستوري" في حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق: "عدت أخيرًا إلى المنزل! أمضيت 4 أيام في المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، لقد تحسنت حالتي الآن، ولكنني ما زلت أتعافى في المنزل برفقة عائلتي".



وحرصت جورجينا على توجيه رسالة شكر للمستشفى السعودي الألماني، وكتبت: "أود أن أشكر جميع أعضاء الفريق والأطباء والممرضات، وكل شخص في المستشفى".



وتابعت: "لقد اعتنوا بي بشكل رائع، وأنا ممتنة جدًا لذلك، شكرًا لكم جميعًا على هذه الإقامة الرائعة".