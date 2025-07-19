تطورات الحالة الصحية لرزان مغربي بعد انهيار سقف فوق رأسها - صورة

الوكيل الإخباري- طمأنت الإعلامية والفنانة اللبنانية رزان مغربي جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لإصابة في الرأس إثر سقوط جزء من سقف قاعة فندق أثناء إحيائها حفلاً في الجيزة – القاهرة.

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أول تعليق من رزان

نشرت رزان عبر حسابها على إنستغرام رسالة مؤثرة قالت فيها:

"أشكر كل من سأل عني وعبّر عن محبته... سأعود قريبًا بكامل الصحة والعافية، دعمكم كان له الأثر الكبير في نفسي".



وأعربت عن امتنانها للفريق الطبي، وللجهات الرسمية التي تابعت الحادث، ولكل من زارها أو دعمها، مشيرة إلى أن الحادث لم يكن سهلاً، لكنها تتعافى بإرادتها ومحبة المحيطين بها.



تفاصيل الحادث

وقع الحادث خلال فقرتها الغنائية، حيث انهار جزء من سقف القاعة فوق المسرح، ما أدى إلى إصابة رزان بجرح في الرأس، بالإضافة إلى إصابات بين الحضور، من بينهم مساعدتها الخاصة.



مدير أعمالها كريم الشايب نشر صورة لها بعد الحادث، ظهرت فيها بضمادة على جبينها، مع رسالة دعم:

"ألف سلامة عليكي، إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لجمهورك أقوى".



الحادث أثار موجة تضامن واسعة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى جمهورها.

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