تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

الوكيل الإخباري- يخضع المطرب المصري هاني شاكر لبروتوكول العلاج المكثف، إثر الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخراً عقب خضوعه لجراحة خطيرة بالقولون، وهي التطورات التي استدعت نقله إلى العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال رحلة علاجه.



وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان هاني شاكر أنه يتواجد حالياً داخل مستشفى "فوش" في فرنسا، وهو صرح طبي متخصص في أمراض الرئة والجهاز الهضمي، حيث يتولى الإشراف على حالته طبيب فرنسي شهير يُدعى "ألكسندر رو"، والذي يُعد من أمهر الأطباء المتخصصين في جراحة الجهاز الهضمي بشكل كامل.

