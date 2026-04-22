الأربعاء 2026-04-22 01:45 م

تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر
 
الأربعاء، 22-04-2026 12:44 م

الوكيل الإخباري-   طمأن أسعد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، جمهور الفنان هاني شاكر بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أن وضعه يشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع ظهور مؤشرات إيجابية تدريجية.

وأشار فرهود إلى أن شاكر لا يزال يخضع للعلاج داخل وحدة العناية المركزة، ويعتمد على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن الفريق الطبي لاحظ تحسنًا في استجابته الصحية، حيث بدأ يُظهر قدرًا من الإدراك تجاه من حوله من أفراد أسرته، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا في مسار حالته.


وأضاف أن الفريق الطبي يتابع الحالة على مدار الساعة، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

 
 


أحدث الأخبار

" الطاقة النيابية" تلتقي السفير الياباني

شؤون برلمانية " الطاقة النيابية" تلتقي السفير الياباني

تعبيرية

منوعات رد فعل "صادم" من طالب سوداني ضُبط متلبسا بحالة غش

ب

أخبار محلية الجيش لسكان ياجوز: لا تقلقوا تفجير مقطع صخري فقط

إطلاق النار على 3 سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي إطلاق النار على 3 سفن في مضيق هرمز

ا

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن احتجاز سفينتين في مضيق هرمز

محمد سعد

فن ومشاهير بعد إخفاق "فاميلي بيزنس".. هل يعيد محمد سعد إحياء شخصية اللمبي؟

افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية

أخبار محلية افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية

تعبيرية

طب وصحة علاج مبتكر لاضطراب النوم المسبب للشخير المزعج



 
 






الأكثر مشاهدة

 