تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

الوكيل الإخباري- طمأن أسعد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، جمهور الفنان هاني شاكر بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أن وضعه يشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، مع ظهور مؤشرات إيجابية تدريجية.

وأشار فرهود إلى أن شاكر لا يزال يخضع للعلاج داخل وحدة العناية المركزة، ويعتمد على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن الفريق الطبي لاحظ تحسنًا في استجابته الصحية، حيث بدأ يُظهر قدرًا من الإدراك تجاه من حوله من أفراد أسرته، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا في مسار حالته.