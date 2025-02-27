تطورات الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان

الوكيل الإخباري- كشف الشاعر المصري خالد تاج الدين عن آخر التطورات الصحية للملحن عمرو مصطفى بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، مؤكداً أنه يستعد لبدء مرحلة العلاج.

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وكتب تاج الدين عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الحمد لله.. لسه مخلصين زيارة أخويا وحبيبي عمرو مصطفى، وهو بيطمنكوا إنه هيبدأ رحلة العلاج، وإن شاء الله هيقوم منها على خير".



وفي وقت سابق، تحدث عمرو مصطفى عن انتهاء الخلافات التي جمعته بالفنان عمرو دياب، مؤكداً أن العلاقة بينهما أصبحت جيدة، وقال: "بعد منشور عمرو دياب، كل الخلافات انتهت، وهنرجع نشتغل مع بعض تاني إن شاء الله".



كما أشار إلى تحسن حالته الصحية في الفترة الأخيرة، متوجهاً بالشكر لكل من دعمه وسأل عنه. وأعرب عن امتنانه للفنان تامر حسني، الذي كان إلى جانبه منذ اللحظة الأولى، قائلاً: "تامر حسني كان معايا من أول يوم، وبشكره جدًا على دعمه".



ووجه عمرو مصطفى الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على مساندته المستمرة، مشدداً على أهمية الدعم الذي تلقاه من المقربين منه خلال هذه المرحلة الصعبة.

RT