تطورات جديدة بشأن عادل إمام - فيديو

وقال محمد، خلال العرض الخاص لفيلم "صقر وكناريا" في الرياض، إن والده متحمس للعودة إذا وجد عملًا قويًا يشجعه، مشيرًا إلى أنه يتابع تعليقات الجمهور باستمرار، ويتمتع بحالة صحية جيدة، مضيفًا: "الزعيم زي الفل الحمد لله".
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