تطورات جديدة بشأن عادل إمام - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد إمام عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، الفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن غيابه عن الساحة الفنية يعود إلى انتظاره عملًا يليق بمسيرته الفنية.



وقال محمد، خلال العرض الخاص لفيلم "صقر وكناريا" في الرياض، إن والده متحمس للعودة إذا وجد عملًا قويًا يشجعه، مشيرًا إلى أنه يتابع تعليقات الجمهور باستمرار، ويتمتع بحالة صحية جيدة، مضيفًا: "الزعيم زي الفل الحمد لله".



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