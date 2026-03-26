تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل

وفي هذا السياق، أكدت المحامية التركية أيسيغول بولات أن تواجد الممثلة هاندا أرتشيل خارج البلاد لا يؤثر على سير الإجراءات القانونية، مشيرة إلى ان غياب المشتبه به لمدة شهر لا يشكل عائقا، إذ يمكن عبر التحاليل تحديد ما إذا كان قد تم تعاطي المخدرات في وقت سابق، وأن مسار القضية يعتمد على نتائج الفحوصات وتوفر الأدلة.
بدورها، أوضحت أرتشيل أنها علمت بالقضية عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أنها خارج البلاد منذ نحو شهر بغرض الدراسة، مشددة على عزمها العودة إلى تركيا للمثول أمام الجهات المختصة والإدلاء بأقوالها.
كما شددت أرتشيل على ثقتها في القضاء التركي، مؤكدة أن الحقيقة ستتضح خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحقيقات ومتابعة إعلامية واسعة قد تكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأمس الأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية عن احتجاز 14 مشتبها بهم، في حين لا يزال شخصان آخران محل بحث، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى إدراج اسم أرتشيل ضمن المطلوبين.
