تطورات غير متوقعة في قضية الفنان فضل شاكر

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر صحفية عن آخر تطورات محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، المتهم بمحاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا، هلال حمود، عام 2013.

وحددت محكمة الجنايات في بيروت موعد الجلسة المقبلة للمحاكمة في 12 شباط/فبراير، وستشمل متهمين آخرين. وكانت أولى جلسات المحاكمة العسكرية قد عُقدت في 8 كانون الثاني/يناير، تلاها محاكمة أمام جنايات بيروت في اليوم التالي.



وخلال جلسة علنية، أنكر فضل شاكر أي صلة بتنظيم مسلح، موضحًا أنه كان لديه مجموعة حماية صغيرة أدارها ابن شقيقه بعد تجاهل السلطات شكواه بشأن حريق منزله في صيدا وخسائره، وطلب حماية شخصية لضمان سلامة أسرته.



وأكد الصحفي اللبناني سعيد الشيخ أن المحاكمة ستستكمل في موعدها المحدد، وسط متابعة إعلامية وجمهور واسعة.