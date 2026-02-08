تطورات قضية الفنان فضل شاكر

وبحسب تقارير صحفية ، تزايدت فرص حصول نجم الغناء البارز على "تسوية قضائية" تنتهي بالبراءة، لا سيما بعد مثول المدعي هلال حمود لأول مرة في قاعة المحكمة وتوجيهه التهم لشاكر بأنه قام بالتحريض على قتله في "أحداث صيدا"، وهو ما قام الأخير بتفنيده بقوة.
كيف علّق فضل شاكر على تكريمه في Joy Awards؟
وقال المدعي إن "دور فضل شاكر اقتصر على التحريض عبر مكبّرات الصوت في مسجد بلال بن رباح، من دون أن يراه بشكل مباشر في موقع الأحداث"، وهو ما قوبل باعتراض شديد من شاكر من داخل قفص الاتهام، معتبرًا أن "الإفادة متناقضة مع أقوال سابقة"، ومشدّدًا على أن "ما يُقال بحقه ملفّق ومركّب".
وبعد رفع الجلسة، خرج فضل شاكر عن هدوئه المعتاد وتوجّه مباشرة إلى الإعلام، مؤكدًا أن "هدفه الوحيد من المثول أمام القضاء هو تبرئة اسمه بالكامل، لا الحصول على أي تسوية أو إسقاط"، مؤكدًا أن "القضية تحمل خلفيات سياسية تتجاوز الإطار القضائي البحت".
