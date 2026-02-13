تطورات لافتة في محاكمة فضل شاكر

الوكيل الإخباري- استكمالًا لمسار محاكمة الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية، خُصّصت الجلسة التي عُقدت الخميس 12 شباط/فبراير، واستمرّت نحو ساعة ونصف الساعة، للاستماع إلى إفادتي شاكر والشيخ أحمد الأسير فيما يتصل بملف أحداث عبرا، في خطوة أعادت هذا الملف إلى واجهة المشهد القضائي بعد سنوات على اندلاعه.



تفاصيل محاكمة فضل شاكر

وفق معلومات خاصة ، أولت هيئة المحكمة أهمية بالغة لمسألة تحديد الجهة التي بادرت بإطلاق النار على حاجز الجيش اللبناني، معتبرةً أن هذه النقطة مفصلية في توصيف ما جرى خلال أحداث عبرا.





وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى الشيخ أحمد الأسير بصفة شاهد، ووجّهت إليه أسئلة دقيقة حول ظروف اندلاع الاشتباكات، وحدود مسؤوليته، وطبيعة علاقته بفضل شاكر خلال تلك المرحلة.



وأفاد الأسير بأن المواجهات تزامنت مع إطلاق نار كثيف من الأبنية المحيطة، ما أدى إلى تفجّر الوضع ميدانيًا، نافيًا أن يكون قد أطلق النار أو شارك في القتال، ومؤكدًا أنه لا يجيد استخدام السلاح. كما شدّد على أنه لم يحمل سلاحًا في حياته، موضحًا أن المسؤول العسكري في مجموعته كان يتولى إدارة التحركات الميدانية، فيما اقتصر دوره، بحسب قوله، على الجانب الديني والإرشادي.



مواجهة بين الأسير وشاكر داخل القاعة

