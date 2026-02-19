الخميس 2026-02-19 09:24 ص

تطورات هامة في قضية الفنان فضل شاكر

الفنان فضل شاكر
 
الوكيل الإخباري-   قالت معلومات صحفية إن المحكمة العسكرية ردّت طلبات إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في الملفات الأربعة المُلاحق بها أمامها، مشيرة إلى أن فريق الدفاع عنه سيتقدّم بطلبات جديدة لإخلاء سبيله.اضافة اعلان


وأوضحت المعلومات أن مقدّمي الطلبات فوجئوا بقرار الرفض، لافتةً إلى أن محكمة الجنايات في بيروت حدّدت يوم 24 نيسان جلسة لمتابعة محاكمة شاكر وأحمد الأسير وآخرين في قضية محاولة قتل هلال حمود عام 2013 في صيدا.

وذكرت المصادر أن الجلسة ستُخصّص للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، تمهيداً لاختتام المحاكمة وإرجائها للنطق بالحكم.
 
 


