تطورات هامة في قضية الفنان فضل شاكر

وأوضحت المعلومات أن مقدّمي الطلبات فوجئوا بقرار الرفض، لافتةً إلى أن محكمة الجنايات في بيروت حدّدت يوم 24 نيسان جلسة لمتابعة محاكمة شاكر وأحمد الأسير وآخرين في قضية محاولة قتل هلال حمود عام 2013 في صيدا.
وذكرت المصادر أن الجلسة ستُخصّص للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، تمهيداً لاختتام المحاكمة وإرجائها للنطق بالحكم.
