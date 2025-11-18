تطور جديد.. أول رد قانوني من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

وكانت الأغنية، التي صدرت في أغسطس 2025، قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب بعض كلماتها، رغم تحقيقها ملايين المشاهدات خلال ساعات.
وبعد صدور الحكم، ظهر رمضان عبر "فيسبوك" بصورة داخل منزله مع مقطع من الأغنية، ما اعتُبر تعليقًا غير مباشر على القضية. وأكد محاميه أن الإشكال قانوني مرتبط بالترخيص فقط، وأنه تم إنهاء إجراءات التصالح، بما قد يؤدي إلى انقضاء الدعوى.
أما رمضان، فأوضح أنه غير مطّلع على تفاصيل الحكم، مؤكدًا ثقته في القضاء المصري واعتماده على فريق دفاعه لمتابعة الملف القانوني.
-
أخبار متعلقة
-
مروة صبري تعتذر رسمياً لدينا الشربيني بعد أزمة تصريحاتها الأخيرة
-
تخليداً لأيقونة بوليوود.. إطلاق برج جديد باسم شاروخان في دبي
-
بعد عقدين من تعاونهما الأول.. أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في فيلم سينمائي جديد
-
في لحظة واحدة.. انتحار أشهر توأمتين في ألمانيا
-
تطورات الحالة الصحية لتامر حسني
-
حلا شيحة تدافع عن صديقتها دينا الشربيني: "اتقوا الله"
-
تعاطف مع محمد فضل شاكر أثناء بكائه في موسم الرياض – فيديو
-
هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو