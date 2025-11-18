تطور جديد.. أول رد قانوني من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

الوكيل الإخباري- شهدت قضية الفنان محمد رمضان تطورًا جديدًا بعد تقديمه استئنافًا على حكم حبسه عامين مع كفالة وغرامة مالية، إثر طرحه أغنية "رقم واحد يا أنصاص" على يوتيوب دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة لقوانين المصنفات الفنية وجرائم تقنية المعلومات.



وكانت الأغنية، التي صدرت في أغسطس 2025، قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب بعض كلماتها، رغم تحقيقها ملايين المشاهدات خلال ساعات.



وبعد صدور الحكم، ظهر رمضان عبر "فيسبوك" بصورة داخل منزله مع مقطع من الأغنية، ما اعتُبر تعليقًا غير مباشر على القضية. وأكد محاميه أن الإشكال قانوني مرتبط بالترخيص فقط، وأنه تم إنهاء إجراءات التصالح، بما قد يؤدي إلى انقضاء الدعوى.



أما رمضان، فأوضح أنه غير مطّلع على تفاصيل الحكم، مؤكدًا ثقته في القضاء المصري واعتماده على فريق دفاعه لمتابعة الملف القانوني.

