تطور جديد في أزمة أحمد عز وزينة

الوكيل الإخباري- قضت محكمة مستأنف الأسرة في التجمع الخامس، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه كأجر خادمة لتوأمه من الفنانة زينة.





وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، قبل أن تقرر تخفيض المبلغ إلى 60 ألف جنيه.



كما أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر سابقًا حكمًا بإلزام أحمد عز بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، بما يعادل نحو مليون جنيه، كمصروفات دراسية عن عامي 2022 و2023 لنجليه عز الدين وزين الدين.



وكانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام أحمد عز بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بطفليهما.



وخلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، قدم المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، مذكرة تضمنت تفاصيل حول أجر أحمد عز في فيلم الممر ومسلسل أبو عمر المصري، إضافة إلى الحملات الإعلانية التي شارك فيها.





