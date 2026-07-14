تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ضد طبيب بسبب استغلال صورها

وتطالب هيفاء بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الطبيب أعاد نشر مقاطع صُوّرت خلال زيارة سابقة لها للعيادة بهدف الدعاية، رغم عدم وجود اتفاق يسمح باستخدامها تجارياً.
وأوضح محاميها أن الدعوى تستند إلى قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف منع استغلال أسماء وصور الفنانين في الإعلانات دون الحصول على إذن مسبق.
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