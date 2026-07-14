الثلاثاء 2026-07-14 01:07 م

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ضد طبيب بسبب استغلال صورها

صشيث
هيفاء وهبي
 
الثلاثاء، 14-07-2026 11:07 ص
الوكيل الإخباري-   أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية النظر في الدعوى التي رفعتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد طبيب تغذية وتخسيس، بتهمة استخدام صورها وفيديوهاتها للترويج لعيادته دون موافقتها، إلى جلسة 21 أيلول المقبل، لحين تقديم تقرير خبير الملكية الفكرية.اضافة اعلان


وتطالب هيفاء بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الطبيب أعاد نشر مقاطع صُوّرت خلال زيارة سابقة لها للعيادة بهدف الدعاية، رغم عدم وجود اتفاق يسمح باستخدامها تجارياً.

وأوضح محاميها أن الدعوى تستند إلى قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف منع استغلال أسماء وصور الفنانين في الإعلانات دون الحصول على إذن مسبق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يغلق أبواب المسجد الأقصى

حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

عربي ودولي حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

مضيق هرمز

عربي ودولي هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العُمانية

مجلس النواب يُقر "مُعدل السير"

شؤون برلمانية الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي

مناشدة

أخبار محلية فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان

شؤون برلمانية عبدالله النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان وهاني الملقي نائبا ثانيا

فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله

أخبار الشركات فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله



 
 






الأكثر مشاهدة

 