تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ضد طبيب بسبب استغلال صورها

11:07 ص

الوكيل الإخباري- أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية النظر في الدعوى التي رفعتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد طبيب تغذية وتخسيس، بتهمة استخدام صورها وفيديوهاتها للترويج لعيادته دون موافقتها، إلى جلسة 21 أيلول المقبل، لحين تقديم تقرير خبير الملكية الفكرية. اضافة اعلان





وتطالب هيفاء بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، مؤكدة أن الطبيب أعاد نشر مقاطع صُوّرت خلال زيارة سابقة لها للعيادة بهدف الدعاية، رغم عدم وجود اتفاق يسمح باستخدامها تجارياً.



وأوضح محاميها أن الدعوى تستند إلى قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف منع استغلال أسماء وصور الفنانين في الإعلانات دون الحصول على إذن مسبق.





