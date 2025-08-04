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تعاني آلاماً شديدة.. محمود سعد يكشف تطورات أزمة أنغام الصحية

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أنغام
 
الإثنين، 04-08-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الإعلامي المصري محمود سعد أن الفنانة أنغام تعاني من آلام حادة وتحتاج للبقاء تحت الرعاية الطبية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب خضوعها لعملية استئصال ورم حميد في البنكرياس بمدينة ميونخ الألمانية.

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وأوضح سعد في منشور على فيسبوك وبث مباشر، أن العملية تمت بمنظار طبي وأن الأطباء نصحوها بمتابعة دورية في مصر، مضيفاً أن حالتها مستقرة ولا تشكل خطورة. كما ناشد الجمهور بالدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة الصحية.


أنغام نشرت صورة من غرفتها في المستشفى عبر إنستغرام، مطمئنة جمهورها على صحتها، في حين أكد سعد أنها محاطة بعائلتها وتتلقى دعماً كبيراً.

 

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