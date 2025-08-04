تعاني آلاماً شديدة.. محمود سعد يكشف تطورات أزمة أنغام الصحية

وأوضح سعد في منشور على فيسبوك وبث مباشر، أن العملية تمت بمنظار طبي وأن الأطباء نصحوها بمتابعة دورية في مصر، مضيفاً أن حالتها مستقرة ولا تشكل خطورة. كما ناشد الجمهور بالدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة الصحية.
أنغام نشرت صورة من غرفتها في المستشفى عبر إنستغرام، مطمئنة جمهورها على صحتها، في حين أكد سعد أنها محاطة بعائلتها وتتلقى دعماً كبيراً.
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