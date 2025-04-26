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تعدى على طفل.. إحالة نجل محمد رمضان للمحاكمة

ير
محمد رمضان
 
السبت، 26-04-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل، على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب على طفل يبلغ من العمر 11 عامًا داخل نادٍ شهير بمدينة 6 أكتوبر.

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وحددت أولى جلسات المحاكمة في 15 مايو المقبل، بعد واقعة تعود إلى سبتمبر الماضي، حينما نشب شجار بين الطفلين انتهى بتعرض الطفل "عمر" لكدمات في وجهه نتيجة لكمة وجهها له نجل رمضان.


وقد حضرت والدة الطفل المصاب إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغًا، متهمة نجل رمضان بالتعدي على ابنها. ورغم إخطار الفنان محمد رمضان بالواقعة، فإنه لم يتجاوب، ما دفع أسرة الطفل لمتابعة الإجراءات القانونية.


تزامن ذلك مع موجة انتقادات تعرض لها رمضان بسبب ظهوره في حفل بمهرجان "كوتشيلا" بملابس مثيرة للجدل، حيث أوضح لاحقًا أن تصميم الزي مستوحى من الحضارة الفرعونية.

 

 العربية 

 
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