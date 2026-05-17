الأحد 2026-05-17 06:34 ص

تعرّض فنانة شهيرة لأزمة قلبية مُفاجئة ونقلها إلى المستشفى -صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 17-05-2026 06:27 ص

الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة المصرية حنان شوقي حالة من القلق بين جمهورها خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

اضافة اعلان

 

وطمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة، مؤكدًا أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، بعد خضوعها للإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة فور وصولها إلى المستشفى.

وأوضح زكي في تصريحات صحفية، أن التدخل السريع ساهم في استقرار حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها تخضع حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة لحين تحسنها الكامل.

وتُعد حنان شوقي من أبرز نجمات الدراما المصرية، حيث قدمت على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، من بينها مسلسل "ليالي الحلمية".

 


Image1_520261762347145602286.jpg

 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لماذا لا يُوجد لقاح لفيروس "هانتا"؟

طب وصحة لماذا لا يُوجد لقاح لفيروس "هانتا"؟

تعبيرية

فن ومشاهير تعرّض فنانة شهيرة لأزمة قلبية مُفاجئة ونقلها إلى المستشفى -صورة

الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان الملازم ثاني أحمد عبد العزيز علي الوادي

أخبار محلية الأمن ينعى الملازم ثاني أحمد الوادي

الأمم المتحدة تدين إجبار الفلسطينيين على النزوح المستمر وهدم المنازل بالضفة وغزة

فلسطين الأمم المتحدة تدين إجبار الفلسطينيين على النزوح المستمر وهدم المنازل بالضفة وغزة

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمان تنذر موظفين - أسماء

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

إنستغرام

تكنولوجيا إنستغرام تطلق ميزة جديدة .. تعرف عليها

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض عدة صواريخ أطلقها حزب الله



 
 






الأكثر مشاهدة

 