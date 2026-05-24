تعرّض فنان شهير لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى- صورة

ونشر أحمد ثروت ابن الفنان القدير صورة لوالده عبر حسابه على "فيسبوك"، أرفقها برسالة مؤثرة قائلاً: دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت، فهو الآن داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، نسأل الله أن تمر على خير بإذن الله.
وأضاف: "اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب العالمين. نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير وصحة."
