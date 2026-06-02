تعرّض فنان عربيّ لوعكة صحيّة ودخوله إلى المستشفى

الوكيل الإخباري- يخضع الممثل المصري سامح صفوت، لمتابعة طبية مكثفة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت إجراء فحوصات وتحاليل.



وقال القائم على إدارة الحسابات الرسمية التبعة لصفوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مش قادر أطمنكم".

وأكّد أنّ "الفحوصات والأشعة الأولية أظهرت وجود مشكلات صحية تستلزم استكمال سلسلة من التحاليل والإجراءات الطبية الدقيقة، على أن يتم تحديد بروتوكول العلاج النهائي بناءً على نتائجها".



وتابع أنّ "الحالة الصحية للفنان ما زالت تحت المتابعة"، وطالب جمهوره ومحبيه بمواصلة الدعاء له.