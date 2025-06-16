تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. نقل نجل أحمد السقا للمستشفى - صورة

الوكيل الإخباري- تعرض حمزة السقا، نجل الفنان المصري أحمد السقا، لأزمة صحية مفاجئة، دون الكشف عن تفاصيل حالته.

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وشارك شقيقه ياسين السقا صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيها حمزة وهو على سرير طبي داخل المستشفى، وعلّق قائلاً:

"الحمد لله على السلامة".



ولم تصدر الأسرة حتى الآن أي بيان يوضح تفاصيل الأزمة أو أسبابها.



يُذكر أن ياسين السقا شارك مؤخرًا في مسلسل "سيد الناس" خلال موسم رمضان 2025، من إخراج محمد سامي.



وفي سياق آخر، نفى الفنان أحمد السقا نيته الزواج مرة أخرى بعد طلاقه من الإعلامية مها الصغير، مؤكدًا خلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم" أن:

"أبنائي الثلاثة هم أهم شيء في حياتي".



