الأربعاء 2025-05-28 12:54 م
 

تعرّض لعملية نصب.. هذا ما حصل مع فنان مصري شهير

عفع
تعبيرية
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-  بدأت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان المصري حكيم ضد إحدى شركات التشطيبات العقارية، يتهمها فيه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 7 ملايين جنيه.

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وكان محامي حكيم قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل، أوضح فيه أن موكله تعاقد مع الشركة لتنفيذ أعمال تشطيب داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد، لكن الشركة أخلّت ببنود العقد، ولم تنفذ الأعمال المتفق عليها رغم تقاضيها المبلغ بالكامل.


وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

لبنان 24

 
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